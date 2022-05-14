شاهد بالصورة والفيديو.. سودانيون يلبون دعوة عريس سعودي بالمملكة ويحولون الفرح لساحة هجيج وسط فرحة ودهشة المواطنون السعوديون





لقى مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حظه من التداول والشهرة, وذلك بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن المقطع الذي حقق رواجاً واسعاً أبطاله مجموعة من السودانيون المقيمون بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لما كتب بعض الناشطين فإن السودانيون تمت دعوتهم من قبل عريس سعودي يستعد لإكمال مراسم زواجه, حيث حضر السودانيون وشاركوا صديقهم الفرح على طريقتهم الخاصة.

حيث قدموا له فاصل من الأغاني الشعبية السودانية الشهيرة أبرزها (دروب الريدة) وسط دهشة وإعجاب أهل وأقارب العريس الذي ظهر سعيداً بمشاركة السودانيون له.

وكتب بعض النشطاء على الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين: (شاب سعودي دعا سودانيين اصحابه لمناسبة زواجه . السودانيين استلموا ليك العرس وهاك يا هجيج. زي كأنهم في ام بدة . والسعوديين بقوا فراجه ساي. هيييع جماعتنا اصحاب الرصة والمنصة .).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين