بالفيديو.. أداء رائع للمطربة “إيمان الشريف” طيري يا حمامة، وصحفي شهير يصنفها “أحسن مغنية في السودان”





لاقى الأداء الرائع للمطربة السودانية “إيمان الشريف” إعجابا كبيرا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أغنية (طيري يا حمامة شوفي زولي).

وصنفها الكاتب الصحفي الشهير “حسين ملاسي” كأحسن مغنية، وقال ملاسي في منشور على صفحته بفيسبوك: (إيمان الشريف أحسن مغنية في السودان، وذلك أمر معلوم بالضرورة وليس غرض البوست، غرض البوست أن تطلع عليه أو ينقل لها.. فتدعوني مجاناً لحضور الحفل الذي قد تنظمه لها رتينة).



ومارست المطربة السودانية ذائعة الصيت “إيمان الشريف”، بدايات مشوارها في الغناء بالجامعة ومناسبات الأهل والأصدقاء، تمتلك صوت شجي جعل الاستاذ الراحل السر قدور يهديها اغنية من كلماته.

وشاركت الشريف التي تنحدر من ولاية الجزيرة مدينة ودمدني، في برنامج “اغاني واغاني” لموسم واحد وبعدها شاركت في برنامج” يلا نغني ” الرمضاني، أثبتت وجودها في الساحة الفنية في زمن وجيز، حتى أصبح لها عدد من الأغنيات الخاصة بها، وكسبت جمهور عريض من المعجبين.

الخرطوم: (كوش نيوز)