شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يعلم حفيده الصغير طريقة رقصة (العرضة) السودانية الشهيرة ويحظى بتفاعل منقطع النظير





تصدر مقطع فيديو لرجل سوداني يقوم بتعليم حفيده طريقة العرضة السودانية الشهير قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد وجد المقطع تفاعل منقطع النظير على السوشيال ميديا ومواقع التواصل السودانية المختلفة.

المقطع القصير أظهر رجل سوداني وهو يقوم بتقديم فاصل من الرقص على طريقة (العرضة) المعروفة في السودان, ويقف جانبه حفيده الطفل الصغير مستهينا بإحدى أغنيات الحماس التي كانت تعمل.

وأراد الرجل وفقاً لما كتب متداولو المقطع تعليم حفيده طريقة (العرضة) الحفيد تجاوب مع جده وقام بمحكاته في الرقص وسط إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين