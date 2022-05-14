أمين حسن: سر التعري في شوارع الخرطوم





بعض الناس يتساءلون لماذا يتظاهر هؤلاء الرجال في شوارع الخرطوم نصف عراة وقد حدث ان تعرى بعضهم تعريا كاملا؟ ؟ هؤلاء المتسائلين يمكنهم على الأرجح العثور على الإجابة أدناه:

تحذير: قد تتسبب هذه الأدوية في التعري الخميس ، 21 أغسطس ، 2008 بقلم جودي لورانس تورنر jodyl@spokesman.com (509) 459-5593 تشعر السلطات بالقلق من أن مجموعة ملوثة من المخدرات غير المشروعة وجدت طريقها إلى سبوكان. الدليل: عدة تقارير عن أفراد مرتبكين وهم يتجردون ملابسهم ويتغوطون في الأماكن العامة دون أي تذكر ما فعلوه للتو. ”المنشطات

قال ضابط شرطة سبوكان ، تيم موسى ، الذي يدرس دورات في المخدرات في أكاديمية الشرطة المحلية: “المنشطات هي إما الميث(الآيس) أو PCP”. “مع فقدان الذاكرة ، أعتقد أنه يبدو مثل PCP.” يمكن لكلا العقارين رفع درجة حرارة الجسم الأساسية لدرجة أنه يخلع ملابسه ليبرد.

في الأسبوعين الماضيين ، قال المسؤولون إنهم تعاملوا مع أربعة حوادث ، بما في ذلك صباح يوم الأربعاء ، لأشخاص تعاطوا مخدرات تجردوا من ملابسهم في الأماكن العامة.

#عجائب_الزمن_القحتي

أمين حسن عمر