شاهد بالفيديو.. “حازم حلمي” يرد على سؤال إمكانية زواجه من “لوشي” ويحكي قصة (الشنطة)





أجاب الإعلامي “حازم حلمي” في مقابلة لقناة على اليوتيوب، حول هل تتصور أن تكون الإعلامية لوشي المبارك، شريكة حياتك، أو تتزوجها يوما ما.

قال حازم: هذا الإحساس قد يتصوره عدد من الناس، ولكن “آلاء” بالنسبة لي زميلة وصديقة، وعلاقتنا مع بعض لطيفة جداً، كلها ضحك وونسة وتكاتف وتكافل، رغم ماتعتريها بعض التدخلات، التي تأثر فيها أحياناً.

مضيفاً بأن هناك ظلم كبير بقع عليها للأسف، بفعل الكلام السيء الذي يقال في حقها وحقي، وأردف أن المجتمع للأسف أصبح لايحترم تباين الثقافات والتربية.



وحول وصفه بحامل شنط “لوشي”، قال الأمر كان عادياً جداً يقوم به أي رجل في رحلة مع آخرين، وكنا في رحلة معاً مع فريق إلى الإمارات أو تركيا لا أذكر، وصورتني “لوشي” وأنا أدفع بعربة حقائبها من باب المدح والإطراء، حرّفها البعض للأسف إلى إهانة وغيره، وهذا لايزعجني أبداً.

الخرطوم: (كوش نيوز)