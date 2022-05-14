“فولكر” الحمريطي.. لقانا يتامى وابونا ميت وما عندنا وجيع ولعب بينا سياسة





قلت ليك ياريت لوكان انقلاب لانو جنا السبعة فيهو مشاكل…

لن ينجح وفاق وحتى أمريكا وأوربا وألمانيا بلد فولكر مافيها وفاق بين الأحزاب….

الوفاق طلب مخالف لسنن الله في الكون…..

كونو الناس كلها تكون في صعيد واحد دا شي مستحيل يحصل وما حصل في العالم القديم ولا الحديث ألأ للانبياء المدعومين من الله أو الديكتاتوريات المدعومة بالسلاح وحتى الديكوتوريات وفاق تحت تهديد السلاح …

لكن..

فولكر قال لينا الوفاق بحصل عااااادي..

هو نحن بنعرف زي الخواجات..

الحمريطي لقانا يتامى وابونا ميت وما عندنا وجيع ولعب بينا سياسة ..

نحن..

زاتنا عندنا عقيدة في الخواااااجات..

بنعتقد فيهم..

وفي خواجات بروبو الموية عشان كدا مصنقرين ومنتظرين فولكر يعمل لينا من الفسيخ شربات ..

الان..

ظهر بالدليل القاطع أن حوار فولكر هوحوار خاص بالقحاطه وفي القحاطه مركز مع الشيوعيين…..

فولكر لأمي قحاطيط وحايضربوا البلح والفول والمدمس ويتحاوروا ويطلعوا بقرار إعادة الفشل القديم..

وبعدها يمشوا على الفطور في البوفيه المفتوح..

المزعلني..

يااخوانا وئام شوقي ما كلموها!!

عاد دا كلام دا…

لاااااازم وئام تجي وتحضر الحوار…

لو ماجات وئام انا بتحصل حاجة واحتمال حسن إسماعيل برضو تحصل ليه حاجة..

وئام إلزيها منو وغيرها منو البقدر يحدد مصير البلد دي ويعرف مصلحتنا …

وما تنسوا برضوا تكلموا توتا الدولية.. وسلوي بلنجات.. والتومة بت فريق ورا.. وعزة زنقات..

الناس ديل مهمين في الحوار…

يااااااااخ..

تبا لنا مثني وثلاث ورباع..

قلت ليك ياريت لو كان انقلاب لانو جنا السبعة بكون فيه مشاكل…

بقينا مطلشة..

ما أخشاه أن يدخل فولكر السودان في دائرة العنف المسلح..

يعني المناقره ألفي القروبات والمكاتب بالكلام تبقى بالرصاص ولو كتمت فولكر عادي بكبرها بالباب الورا زي ما عمل في سوريا..

الزول الوشوا زي الثعلب دا كااارثة…

المشكلة كلنا عاااارفين انو فولكر مجرم لكن عقيدتنا في الخواجة حرمتنا من النجاة إلى رحمة الله الواسعة ..

الخواجة واصل بنفخنا..

بقلبنا حجر…

بعملينا كوكا في في القولون العصبي ..

الخواجات واصلين…

عشان كدا مافي زول يعاكسهم…

بلد سخاااانه وناس تنق…

السياسة عندهم انك تتكلم كتير بكلام كبار كبار وتجيب الخواجات…

واخيرا..

التحية للجيش المالي

وهم من يستحقون اغنيه..

مرحبيك يا سعاد

مرحب بيهم

حفظواااا حقوق البلاد

( منصور الهادي)