5 أنواع من البخور تساعد فى التخلص من الطاقة السلبية.. هتخليك فريش





نشاهد في الأفلام القديمة عند حدوث أي مشكلة أو كرب أن الأم تجهز المبخرة وتحرق الفحم وترش البخور وتقوم بالتجول في المنزل وتبخير كل فرد ليتخلص من الطاقة السلبية التي بداخله، والذى لا يعرفه البعض أن هناك بالفعل أنواع بخور تساعد في التخلص من الطاقة السلبية والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع ” hemincense” كما يلي:

كيف يساعد حرق البخور في تطهير الهالة السامة؟

يمكن أن تستنفد الهالة السامة صحتك العقلية والجسدية، كما أن تلك الهالة السامه تمنع “برانا” التي تُعرف بأنها قوة الحياة الحيوية والمسئولة عن إبقائنا نشيطين وصحيين وحيويين، فعندما تشعل عود بخور، فإن الانتشار التدريجي لرائحتها في الهواء ينقي الهالة التى حولك وتمدك بمشاعر إيجابية ويرفع من جسدك وعقلك وروحك، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتك في حياتك اليومية.

أفضل بخور لتنظيف الهالة السامة

بخور الروز ماري:

تعمل هذه الرائحة التقليدية على تحسين مزاجك على الفور، وتصفية الذهن من الأفكار غير المثمرة، وتخفيف التوتر، وتجديد روحك و أفضل طريقة لاستخدام أعواد بخور إكليل الجبل هي أثناء ممارسة التأمل، مع ترديد كلمات إيجابية.

بخور بالو سانتو:

هو بخور طبيعي مأخذ من أشجار بالو سانتو القديمة، والمعروفة أيضا بـ اسم بخور الخشب المقدس، ويصدر منها عطر خشبي يزيل الطاقة السلبية من كافة أنحاء المنزل ويمكنك استخدام أعواد بخور Palo Santo في المنزل أثناء ممارسة اليوجا وكذلك في المكتب لزيادة مستويات الطاقة لديك.

بخور الميرمية البيضاء:

هو بخور أساسي للتطهير الروحي، ويتميز بالعطر الخشبي القوي المشهور بخصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا، يزيل حرق أعواد بخور الميرمية البيضاء شوائبنا الروحية مما يسهل تكوين هالة إيجابية من حولنا

بخور القرفة:

رائحة أعواد بخور القرفة الحارة والحلوة هي محسن للطاقة معروف بقدرته على الحد من القلق والاكتئاب، يساعد في الحصول على نوم أفضل وعندما يحترق ينقي الهواء من الشوائب والرائحة الكريهة برائحته القوية والمبهجة.

بخور خشب الصندل:

هو عنصر لا يتجزأ من العديد من الإحتفالات الدينية في جميع أنحاء العالم، فإن إضاءة أعواد بخور خشب الصندل تخلق هالة إيجابية وحيوية ومبهجة من حولك، وتملأ المكان بطاقة إيجابية وتزيد من التركيز، وتتميز برائحتها العميقة وتهدئ العقل وتخفف من التوتر عن طريق استرخاء الجهاز العصبي المركزي.

صحيفة اليوم السابع