الإرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتوقع هطول أمطار رعدية في كل من نيالا ،رشاد،الدمازين وكادقلي
توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى ارتفاعا تدريجيا ، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى انخفاضاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد .
وتوقعت وحدة الإنذار هطول أمطار رعدية في كل من نيالا ، رشاد ، الدمازين وكادقلي ، كما توقعت نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب ولاية البحر الأحمر ، شمال وشمال غرب البلاد ، ومن التوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من جنوب شرق وجنوب البلاد .
وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحرار ي ، ويمر الفاصل المداري شمال كسلا ،الخرطوم وجنوب شندي وشمال الأبيض الفاشر والجنينة .
ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من بورتسودان ،كريمة ،عطبرة ،شندي والخرطوم ، وتتعرض وادى حلفا ،شلاتين ودنقلا لأتربة مثارة، فيما تنشط حركة الرياح فى أبوحمد وحلايب ، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من حلفا الجديدة ، كسلا والفاشر ، رخات ليلية في الدويم ، ودمدني ، القضارف، سنار ،الجنينة ،الأبيض ،كوستي ،أم بنين ،أبونعامة، النهود ، زالنجي ، الضعين وبابنوسة.
سونا