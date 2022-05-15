كلنا هارون تشعل مدرجات مباراة الهلال والمريخ





تابعت السبت المباراة المؤجلة بين فريقي الهلال والمريخ في الدوري الممتاز والتي انتهت قبل قليل بالتعادل السلبي٠

لم استغرب الأداء الجنائزي الفاتر للفريقين حيث هناك جدلية مطردة موصولة ودائمة بين (العك السياسي) و(العك الرياضي)٠

فحين ترتقي السياسة قطعا سترتقي أوجه الحياة ومسافاتها الأخرى اقتصاداً وفناً ورياضةً ومسرحاً وثقافةً؛ وحين تنحط كما هو حادث الآن فستنحط كل الضروب٠

إن كان من عزاءٍ واحدٍ في هذا (الديربي) هو وفاء أهل شمال كردفان لابنهم القامة والقيمة البطل الشامخ مولانا أحمد هارون فقد حملوا لافتات تطالب بإطلاق سراحه وتسأل الله له تمام العافية وأن يحرره من قيد الظلم والعسف٠

أهل شمال كردفان بصنعهم هذا يحوزون على كل فضيلة وشرف وفخار ويقدمون أنفسهم رجالاً من وفاء ونبل وعراقة٠

لكم سادتي التجلة لكم الوقار لكم الكبرياء٠

عمر كابو