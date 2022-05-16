بدء محاكمة (توباك) وآخرين





انطلقت بالمحكمة الجنائية، أولى جلسات محاكمة محمد آدم الشهير بـ(توباك) و(3) آخرين على ذمة مقتل العميد شرطة علي بريمة، طعناً بسكين خلال تظاهرات بشارع القصر في يناير الماضي.

وعقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف زهير بابكر عبد الرازق، جلسة إجرائية في محاكمة المتهمين بحضور هيئتي الاتهام والدفاع على ذمة الدعوى الجنائية.

ويواجه (4) ثوار وهم محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، الإتهام بمخالفة نص المادتين (12) الإشتراك الجنائي و(130) والقتل العمد للعميد بريمة، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م فيما مثل جميع المتهمين أمام المحكمة اليوم عقب إحضارهم بواسطة سلطات السجون.

وأمرت المحكمة بنقل جلسات محاكمة المتهمين ابتداءً من الجلسة القادمة التي حدّدتها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، إلى معهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت بدلاً عن قاعة محكمة جنايات الخرطوم شمال، والشروع في سماع المتحرى.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة