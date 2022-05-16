السودان والعالم هم حكاية الطحن القادم





#و_صناعة_اليأس_هي_السلاح_ضدنا

إبراهيم ….

العالم يعيش بالسلاح

و نحن لا سلاح … و لا أمل في صناعته ..

و المفهوم هذا هو السلاح الأعظم ضدك الآن … لكن

… اليابان طُحنت بالمعنى الحرفي للطحن … و نهضت

و الصين قبلها و مثلها .. و خمسون مليون مدمن …

و الصين نهضت ..

و كوريا أجوع ما جاع بشر

و كوريا الآن سلاحها يجعل العالم يرتجف

دول تقدَّمت لأنها وجدت أثنتين ….. قيادة … ( قيادة بالتي هي أحسن و التي هي أسوأ )

و عقيدة ….. عقيدة نعم

و من القيادة أنك إن سألت مواطناً في كوريا عن الطريق … لن يجيبك … لأنه إن أجابك أُعدِم …. يُعدم لأن الإجابة إتصال بالأجنبي …

و في كوريا الدوام ست عشرة ساعة في اليوم و بوجبة واحدة حتى قريب )

قيادة و عقيدة …

و عقيدة دون ( نفاق) فأشهر ما جرى في الصين في الستينيات كان هو … الثورة الثقافية التي كانت مهمتها هي التأكد من إيمان كل أحد بالشيوعية و من هناك جاءت عملية عصابة الأربعة

و الأربعة هم من كبار قادة الحزب …. زوجة ماو منهم … فضحوا علناً و إعترفوا علناً بقليل شك في الشيوعية … و أُعدموا … و معهم ملايين

و الصين بضرب النفاق تقدَّمت

و اليابان لما خرج إمبراطورها من قصره للقاء ماك آرثر لتوقيع الإستسلام ركع الملايين في طريقه لأنه معبودهم

و لا شيء دُمر مثلما دُمرت اليابان لكن اليابان عملت بالعقيدة

و العربة … فيها ألف جزء ؟؟

اليابان تجعل الف شخص كل منهم يتخصص في الصامولة تلك

و اليابان أصبحت هي اليابان

و …..

……..

و السودان و العالم هم حكاية الطحن القادم

فالعالم متقدِّم و عنده أسلحة مذهلة

لكن العالم المتقدِّم المسلَّح لن يأكل القنابل و لا القاذفات

العالم يأكل الطعام

و الطعام أرض واسعة و ماء تغليف و أجواء غير ملوثة …

و كل هذا في السودان

و كل هذا دون حماية

فلا قيادة قوية قاهرة

و لا عقيدة قوية قاهرة

و ما يوجد هو نفاق جاهل أبله

السودان لا يحتاج إلى إستيراد شيء مما هو ضروري للحياة

السودان ما يحتاج إلى إستيراده حتى لا يباد هو

إستيراد شعب

و إستيراد إيمان و معرفة معرفة معرفة بالإسلام

و بس … ( عايزة ورد يا إبراهيم ..

و الجملة هذه للكبار فقط ) ..

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأثنين /١٦/مايو/٢٠٢٢