أمين: سنعود بعد ليل قحت الدامس مثلما يعود القمر البدر يطلع على الدياجير





الهاجس

صار الهاجس عند قحت هو يعود الاسلاميون ام لا يعودون و كأنما جهة ما تملك القرار غيرهم.. وإجابتي على القول الذي يقول أنهم لن يعودوا هي انما ذلكم هو قول الخائف لا قول المتيقن

أقول:

سنعود بحول الله وإذنه الى كل الساحات رضي من رضى وغضب من غضب.. سنعود بعد ليل قحت الدامس مثلما يعود القمر البدر يطلع على الدياجير

والظلمة الظلماء فيحيل ليلها كنهارها فتصبح البلاد مقمرة.

النقد الذاتي… والمراجعات

السودانيون قوم كرام ذوو أنفة وهذه صفة تورث الكرم والشجاعة وكراهيه كل ما يشين ولكنها تورث أيضا إفتخارا بالذات وتحيزا لها يجعل المحاسبة العلنية من المرء لذاته أمرا عسيرا نادر الحدوث… الحركة الإسلامية منخرطة منذ مدة في مراجعات نقدية لمسيرتها ولن يصلح الأمر الا بالمراجعة الصريحة الصادقة.. وإذا صارت المراجعات أدبا فذلك السبيل لإصلاح الحال… لذلك نثمن عاليا كل كلمة صريحة وأعترافا شجاعا بالخطأ…

ونمد يدا بيضاء لمن مد يدا بيضاء ولكننا في دارنا لن نستأذن أحدا مدنيا ولا عسكريا في المطالبة بحقوق المواطنة كاملة وأخذها كاملة غير منقوصة مهما كانت تمنعات و إعتراضات الخارج والداخل فالبلد بلدنا ونحن أسيادها في ملكية عامة على الشيوع لكل مواطن حر في بلد حر.

نحن أيضا لا نريد ولا نحب تشبث المكون العسكري بالسلطة بدعوى عدم اتفاق القوى السياسية.. نريدهم تسليم السلطة لمن يختاره السواد الأعظم من السودانيين عبر أحزابهم وقواهم الوطنية السياسية والمدنية والأهلية.. وعلى المكون الدعوة لمنتظم وطني بلا إقصاء ثم الالتزام بمخرجاته بلا تسويف..

لكننا لا نطالب فولكر بإبعاد العسكر من السلطة كما تقول قيادة الشعبي فهو لا يملك ذلك وليس أهلا له. … بل نطالب بطرده

بعثة فولكر.. العد التنازلي على مدار الساعة

الشباب تسلموا المهمة وهو يحصون الأيام يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة حتى تنكشف

الغمة عن الأمة ويستعيد الشعب زمام المبادرة…. أطردوا وكلاء الإستكبار وأفضحوا عملاءهم..

سبعة عشر يوما بقيت لبعثة فولكر

سبعة عشر يوما بقيت لبعثة فولكر… أطردوا بعثة حمدوك_فولكر ولا تجددوا لها فالسودان وطن حر.

شاركوا البوست وواصلوا العد التنازلي

أمين حسن عمر