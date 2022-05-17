



بيت الطاعة مغلق

واضح أن قحت (المبادة) تحاول العودة لبيت طاعة العسكر عبر حيل التصالح والقبول بمشاركة الإسلاميين والمؤتمر الوطني، لكن قبل أن يوافق العسكريون على عودتها واستخدامها من جديد ينبغي على النشطاء الذين يروجون للعودة أن يحاولوا تقديم خطاب متماسك ومقنع لأمهات وآباء وإخوان وأصدقاء ورفاق الشباب الذين راحوا ضحايا تحت شعار:

لا تفاوض .. لا مساومة.. لا للمشاركة

ما ممكن بكرة تقرر فجأة أن الشعار الجديد هو:

نعم للتفاوض.. نعم للمساومة..نعم للمشاركة دون أن تغسل ثوبك من بقع الشعار القديم!

السؤال هو: قحت المبادة ترغب في العودة لبيت الطاعة العسكري ولكن هل يرغب العساكر في عودتها أم سيكتفون بإستخدام قحت الجديدة والتي أثبتت أنها أكثر طاعة وأقل ضجيجاً وترضى بالقليل؟

محمد عثمان ابراهيم

