شاهد بالصور: كيف تحولت حديقة المنظمة من جنة خضراء الى (..) بعد مصادرتها من لجنة ازالة التمكين





سبحان الله …

هو القحط حقا ..

رئاسة منظمة الدعوة الاسلامية قبل وبعد استلام لجنة ازالة التمكين لها .

كانت رئاسة المنظمة تحوي افضل تشجير على مستوى المنطقة وبها تنوع وتنسيق لاشجار عمرها اربعون عاما زرعها رجال زينهم الله بقلوب جميلة تعمل للمستقبل وتحب الغرس ولو لم ترى ثمرته ..

هل تصدق ان مسؤولي اللجنة رفضوا سقاية الاشجار .

ورفضوا دخول اي عامل لسقيتها ..

ورفضوا مقترح اهل المنظمة ان يتولى السقاية عامل تعينه اللجنة وتدفع له المنظمة .

هل تعلم ان لجنة التمكين اصرت ات تموت اشجار عمرها اربعين عاما فقط لأنهم لا يحبون الموظفين ..





سبحان الله .. يبست الاشجار ويبست معها لجنة التمكين ويبست امال الشباب في التغيير لانها آلت لمثل هذه العقليات البائسة . . ..

والقصة تحوي فصول سوداء من سرقة الاصول والسيارات والاجهزة وكسر الخزن وسرقة مكيفات الحوائط بل بلغت بهم الوضاعة سرقة صبارات الشاي واكوابه وملاعقه .

وهذا فصل يجري حصره وسيتم نشره..

سبحان الله ..

ولا تلد قحط الا قحطا .

عبدالحافظ عبدالرؤوف

* الصورة أعلى المقال لمبنى المنظمة قبل المصادرة من لجنة التمكين