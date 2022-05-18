



نقلت وكالة سونا عن الخارجية عن السفيرة أميرة عقارب رئيسة البعثة في واشنطن خبر استئناف البنك الدولي لبرنامج (ثمرات)، وقبل أن يجف المداد خرج وزير الخارجية المكلف علي الصادق لينفي الخبر، وقال إن بعثتهم في واشنطن اعتمدت على مصادر غير دقيقة، وبالرغم من أن الخبر المُسرب المنفي لاحقاً لا يستحق الحفاوة بالأساس لأنه تجاهل السلطة القائمة وأبدى عدم ثقة فى وزير المالية المتماهي مع صندوق النقد الدولي وسياساته المدمرة،

فتحدث عن طرف ثالث للإشراف على البرنامج، كما لو أنه لا توجد حكومة ولا دولة ذات سيادة وطنية، ومع ذلك طارت به عقارب فرحاً، وطار بها الوزير نفيا.

عموماً هذا البرنامج سواء تم استئنافه أو تجميده، فهو بلا جدوى، وفيه استهتار بالأزمة الاقتصادية، وهو بالضبط عبارة عن رشوة بقيمة “5” دولار في الشهر مقابل الإفقار الكامل وتسفيه أحلام الشعب السوداني.

عزمي عبد الرازق