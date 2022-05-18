“واتساب” تسمح للمستخدمين بمغادرة مجموعات الدردشة “بصمت”





تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية الأشهر في العالم، ”واتساب“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح لمستخدميها بمغادرة مجموعات الدردشة بـ“صمت“ دون إخطار الأعضاء الآخرين بعملية الخروج.

يأتي ذلك بعد أن ألمحت الشركة إلى هذه الخاصية لأول مرة الشهر الماضي خلال الإعلان عن ميزة ”المجتمعات“ الخاصة بها.

وستجعل الميزة الجديدة، من خلال منصة المراسلة الفورية، من السهل على الأشخاص مغادرة المجموعات غير المرغوب فيها والمزعجة التي كانوا يترددون في السابق في الخروج منها حيث سيتمكن الأعضاء الآخرون من معرفة مغادرتهم.

وعلى سبيل المثال، قد تكون الميزة مفيدة على وجه الخصوص في حالة ”مجموعات العائلة“، التي يرى بعض المستخدمين بعض الحساسية في الخروج منها بسبب أقاربهم.

ووفقًا للقطات شاشة شاركها موقع ”WABetaInfo“ التقني، المتتبع الأشهر لأخبار وإضافات ”واتساب“، سيعلم تطبيق المراسلة الفورية المستخدمين عند خروجهم من مجموعة الدردشة المعنية بأنه سيتم إخطار ”مشرفي المجموعة“ فقط بشأن هذه الخطوة. وهذا يعني أن أعضاء المجموعة لن يتمكنوا من معرفة ما إذا كان أحدهم قد غادر المجموعة المحددة أم لا.

وحاليًا، يُظهر تطبيق ”واتساب“ إشعارًا تلقائيًا عندما يغادر شخص ما مجموعة، وهذا الإشعار مرئي لجميع الأعضاء بالإضافة إلى مسؤولي تلك المجموعة.

وبالرغم من أنها لم تكشف رسمياً عن الجدول الزمني الدقيق لموعد توفر الميزة الجديدة للمستخدمين على نطاق واسع، قالت شركة ”واتساب“ في صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها عبر موقعها الإلكتروني: ”نضيف الآن القدرة على مغادرة المجموعة بصمت، بحيث لا يتم إخطار كل فرد في المجموعة في حال قرر الأشخاص أن المحادثة لم تعد تخصهم“.

وأوضح موقع ”WABetaInfo“ أن لقطة الشاشة التي نشرها للإبلاغ عن الإضافة الجديدة مأخوذة من نسخة تجريبية حديثة من ”WhatsApp Desktop“، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه من المحتمل أن يكون التغيير متاحًا لمستخدمي ”واتساب“ لنظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ أيضًا.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود عملاق المراسلة الفورية لتحسين طريقة عمل المجموعات على نظامه الأساسي لتعزيز التواصل بين العديد من المستخدمين.

وكانت ”واتساب“ قد أعلنت عن توسيع حد حجم المجموعة إلى 512 عضوًا من 256 بالإضافة إلى إضافة القدرة على الرد على الرسائل التي يحصل عليها المستخدم في المجموعات باستخدام الرموز التعبيرية للتفاعل، بدلاً من كتابة النص. كما وسع ”واتساب“ مؤخرًا حد المكالمات الصوتية الجماعية إلى 32 مشاركًا بدلاً من ثمانية.

إم نيوز