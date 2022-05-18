شقيق الشهيد أحمد الخير: طلبات العفو لم تتوقف





قال سعد الخير، شقيق المعلم أحمد الخير الذي قتل تعذيباً داخل مقر جهاز الأمن بمدينة خشم القربة إبان الاحتجاجات ضد البشير 2019م، إن قرار إعدام قتلة شقيقه نهائي ولا رجعة فيه، وأن تنفيذ الحكم في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية كما هو معلوم.

وأشار سعد في تصريح ” لدارفور24″ إلى سوء فهم البعض للوثيقة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن موقع “الراكوبة”، وقال سعد إن الوثيقة قديمة وهي طلب مراجعة تم رفضه من بقية القضاة.

ونشر موقع “الراكوبة” وثيقة بتوقيع قاضي المحكمة العليا أبو سبيحة سعى فيها آنذاك لتخفيف الحكم على القتلة.

وتزامن نشر الوثيقة مع أخبار زائفة تشير إلى تحويل القضية من القتل العمد إلى القتل الخطأ مع تخفيف العقوبة.

وكشف سعد عن استمرار مساعي العفو التي قال إنها لم تتوقف حتى أمس الأول بحسب حديثه.

الخرطوم : حمدي صلاح الدين

صحيفة الجريدة