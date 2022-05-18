هيئة الدفاع تطالب باطلاق سراح المتهمين بتدبير انقلاب الانقاذ





قررت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 أمس تأجيل جلساتها إلى الثلاثاء المقبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك للاطلاع على أوراق التحري ومقابلة هيئة الدفاع عن المتهمين للتصويب على المعلومات التي ذكرت في المحكمة. واستمعت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو في جلستها بمباني معهد الشرطة للعلوم القضائية إلى هيئة الدفاع وهيئة الاتهام على أن ترد في الجلسة المقبلة. من جانبها جددت هيئة الدفاع مطالبتها باطلاق سراح المتهمين وفقاً للمذكرة التي تقدمت بها سابقاً.

الخرطوم ـ سوزان خير السيد

صحيفة الحراك السياسي