شاهد بالفيديو.. صحفي سوداني يسرد تفاصيل أحداث مثيرة عاشها مع عصابات 9 طويلة بأمدرمان عقب نجاته من الموت





حكى صحفي سوداني تفاصيل أحداث مثيرة عاشها مع عصابات 9 طويلة بامدرمان غرب الحارات، عقب نجاته من الموت، وتعرضه للاعتداء ونهب دراجته النارية تحت تهديد السلاح.

وقال الصحفي عمار حسن في مقابلة بقناة سودانية 24، بأنه تعرض إلى تهديد بالسلاح بعد خروجه من المنزل بغرب الحارات في وضح النهار، وتم نهب دراجته النارية عقب الاعتداء عليه بعكاز على كتفه وسقوطه على الأرض.



وتابع الصحفي أنه نجا من الموت باعجوبة عقب تصويب فوهات السلاح على رأسه، إلى ان استسلم لهم ونهب دراجته، مما اضطره لمساومتهم لاحقاً، ولقاء زعيمهم يدعى “باكوبي” ودفع 200 ألف جنيه نقداً، واستلام دراجته، تفاصيل الأحداث المثيرة بمقطع الفيديو.

الخرطوم: (كوش نيوز)