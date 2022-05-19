(وجد بهاتف أحدهم) شاهد مقطع فيديو مؤثر لـ3 شباب سودانيين توفوا عطشاً في صحراء ليبيا يحكي تفاصيل محزنة





تم العثور على مقطع فيديو مؤثر لـ3 شباب سودانيين توفوا عطشاً بعد أن علقوا في الصحراء بين مثلث ليبيا و النيجر و تشاد، وفق ما نقلت (كوش نيوز)

وحكى موثق الفيديو تفاصيل محزنة عن مأساتهم قبل وفاته، موضحاً بأن سيارتهم علقت بالرمال، بعد أن تاهوا في الصحراء، ولم يستطيعوا إخراجها لأكثر من 3 أيام.

مضيفاً أن المياه التي كانت بحوزتهم قد نفدت، ولم يعد غير مواجهة مصيرهم المحتوم، داعياً الأصحاب والأهل أن يتصدقوا عنهم طالبين المسامحة من الجميع.



وكان الفيديو المتداول قد وجد في هاتف أحدهم من قبل عابرين سبيل عثروا عليه في الصحراء وقد قضوا جميعهم، وفق ماهو متداول، بعد أن مكثوا فترة طويلة في مكانهم مستظلين من الشمس الحارقة ببضائعهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)