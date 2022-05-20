بالصورة.. في حادثة غريبة من نوعها سيدة سودانية تنجب طفلاً مشوهاً على نحو مُثير للدهشة





في حادثة غريبة من نوعها، ومثيرة للدهشة، انجبت سيدة سودانية تنحدر من قرية ود شعران بمحلية قلع النحل، طفلاً مشوهاً بالمستشفى التأهيلي بمدينة القضارف شرقي السودان، وفق مصادر صحفية.

وتعد قرية ود شعران من قرى منطقة التنقيب عن الذهب مما رجح أن تكون أسباب التشوه تعود الى تأثير المواد السامة والخطرة التي تستخدم في عمليات التنقيب واستخلاص الذهب كالزئبق والسيانيد القاتل والضار بالانسان والحيوان والنبات.

وكانت تلك القرى قد اعترضت واحتجت على استخدام تلك المواد، لدى حكومة الولاية ولكنها لم تجد أذن صاغية تساندها في قضيتها، او تدافع عنها، في مواجهة الأضرار التي لحقت بالبيئة.

متابعات: (كوش نيوز)