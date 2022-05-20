بعض تطبيقات “أندرويد” تسرق كلمات مرورك سرا.. احذفها الآن





وضع مستخدمو نظام “أندرويد” (Android) في حالة تأهب، حيث جرى تحميل مئات التطبيقات التي عثر عليها في متجر “غوغل بلاي” (Google Play) ببرامج ضارة يمكنها سرقة كلمات مرور الأشخاص والمعلومات الحيوية الأخرى بحسب تقرير نشره موقع إكسبريس (Express).

واكتشف خبراء الأمن أكثر من 200 تطبيق على متجر “غوغل بلاي” حُمّلت ببرامج ضارة قادرة على سرقة كلمات مرور الأشخاص.

وجرى تنزيل بعض البرامج -التي تضمنت برامج اللياقة البدنية وتحرير الصور وتطبيقات “في بي إن” (VPN)- وتثبيتها أكثر من 100 ألف مرة مما يجعلها مشكلة خطيرة.

والبرنامج الضار المعني هو برنامج التجسس “فيس ستيلر” (Facestealer)، والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2021 وحصل على اسمه لأنه قادر على اختراق تفاصيل تسجيل الدخول إلى “فيسبوك”.

وإلى جانب سرقة بيانات اعتماد المستخدم، يمكن لفيس ستيلر أيضا جمع ملفات تعريف ارتباط “فيسبوك” بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات من قبل المحتالين عبر الإنترنت في الاحتيال على الهوية.

واكتشف باحثون في شركة الأمن “تريند ميكرو” (Trend Micro) المئات من التطبيقات الخطيرة منها 40 تطبيقا مزيفا للعملات المشفرة مصممة لخداع المستخدمين للدفع مقابل خدمات الاشتراك أو حتى سرقة المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى محافظ العملات المشفرة.

ونبهت تريند ميكرو غوغل إلى التطبيقات الخطيرة؛ حيث قامت الأخيرة بإزالتها من متجرها بمجرد تأكيد وجود مشكلة.

ولكن إذا قمت بتنزيل أي من هذه التطبيقات قبل إزالتها، فأنت لا تزال في خطر.

لائحة البرامج التي تم حذفها

وتشمل البرامج التي تم حذفها: “دايلي فيتنس أو إل” (Daily Fitness OL) و”إنجوي فوتو إديتور” (Enjoy Photo Editor) و”بانوراما كاميرا” (Panorama Camera) و”فوتو غامنغ بزل” (Photo Gaming Puzzle) و”سوارم فوتو” (Swarm Photo) و”وبزنس ميتا ماناجر” (Business Meta Manager).

وأعطت تريند مايكرو بعض النصائح حول تعزيز أمان المستخدمين، ونصحت مالكي أجهزة “أندرويد” دائما بالتأكد قليلا في أي تطبيق قبل تنزيله، والتحقق من المعلومات مثل مقدار المراجعات السلبية والنظر في ملف المطور بشكل أعمق.

وقال خبراء الأمن “يمكن للمستخدمين تجنب مثل هذه التطبيقات المزيفة عن طريق التحقق من مراجعات المستخدمين، وخاصة السلبية منها، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاوف أو تجارب غير عادية من المستخدمين الفعليين الذين قاموا بتنزيل التطبيقات.

ويجب على المستخدمين أيضا بذل العناية الواجبة للبحث في ملفات مطوري وناشري هذه التطبيقات، حتى يتمكنوا بشكل أفضل من تجنب التطبيقات ذات المواقع الإلكترونية المخادعة أو الناشرين السيئين”.

الجزيرة