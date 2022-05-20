شاهد بالفيديو.. (مشهد مؤثر).. لحظة انتشال طفل حديث الولادة من بئر بمدينة أمدرمان





تمكن الدفاع المدني ولاية الخرطوم عبر وحدة الإنقاذ البري من إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض بلدي بالريف الجنوبي امدرمان.

و بالعودة لتفاصيل الحادث تفيد المتابعات بورود بلاغ لغرفة الطوارئ عبر الرقم 998 يفيد بوجود طفل حديث الولادة بأحد المراحيض بالريف الجنوبي أم درمان.



و على ضوء ذلك تمت الإستجابة الفورية للبلاغ حيث تم تحريك فريق الإنقاذ البري لموقع الحادث بقيادة ضابط و معه جميع المركبات و الآليات اللآزمة لإنفاذ المهمة حيت نجح فريق الإنقاذ في إستخراج الطفل و هو على قيد الحياة و قد و أجريت له الإسعافات الأولية و تم تسليمه لقسم شرطة الخمسين.

الخرطوم: (كوش نيوز)