ليس صدفة أن يتم استبعاد مادة القرآن والتربية الإسلامية من بداية إمتحانات الأساس للعام الثاني علي التوالي !!





• تبدأ اليوم إمتحانات الأساس بولاية الخرطوم ..ولأن جدول الإمتحانات لاينفصل عن العملية التربوية والتعليمية فلابد من ملاحظة ..

• مماعايشناه منذ سنوات طويلة أن جدول إمتحانات المراحل المختلفة يبدأ بمادة القرآن الكريم ..أو مادة اللغة العربية ..

• للعام الثاني علي التوالي تبدأ إمتحانات الأساس بمادة اللغة الإنجليزية في تجاوز واضح ومقصود لكل الأعراف والتقاليد التربوية التي ظلت وزارة التعليم العام تحافظ عليها منذ سنوات ..

• أن تكون مادة التربية الإسلامية أو مادة اللغة العربية بداية استهلال للإمتحانات فهو أمر مقصود لذاته .. وتأخير مادة مثل مادة اللغة الإنجليزية في ترتيب جدول الإمتحانات أيضاً أمر مقصود لذاته ومما يعلمه كل المشتغلين في حقل التعليم أن مادة اللغة الإنجليزية تمثل مشكلة للطلاب في مرحلة الأساس ..وليس من مقاصد العملية التربوية وليس الأكاديمية أن تبدأ جدول الإمتحانات بمادة تمثل عقبة نفسية لعدد كبير من الطلاب وقد تؤثر سلباً علي أداء بعضهم في المواد اللاحقة ..

• بعيداً عن نظرية المؤامرة ضد مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية في مراحل تعليم الأساس والثانوي ، تحتاج إدارات التعليم في ولاية الخرطوم إلي مراجعة موقفها من هاتين المادتين ..فليس صدفة أن يتم استبعاد مادة القرآن والتربية الإسلامية من بداية إمتحانات مرحلة الأساس للعام الثاني علي التوالي !!

عبد الماجد عبد الحميد