كشف غموض جريمة ذبح سبعيني أثناء نومه





شهدت منطقة حلوان بالقاهرة، جريمة قتل لرجل سبعيني، يعمل كوافير حريمي كان على علاقة بشاب عشريني، قرر على إثرها الشاب التخلص من العجوز خلال نومه بطعنة بسلاح أبيض ومن ثم وفاته.

و تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث حلوان، بلاغاً من مواطن مفاده العثور على جثة والده المدعو “رأفت”، 70سنة، كوافير حريمي، مصاباً بعدة طعنات.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية على السرير في غرفة نومه ويرتدي ملابسه ومصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض وفق صحيفة المصري اليوم.

وكشفت التحريات التي أجراها كلٌ من النقيبين أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، معاونا مباحث قسم شرطة حلوان، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعي “خالد جمال شعبان”، 23 سنة، ومقيم بمركز أطفيح، محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض على المتهم.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف بأنه كان متوجها لبلدته بمركز أطفيح ولا يملك ثمن المواصلات وتعرف على الضحية أثناء سيره بالشارع بالقرب من محل سكنه بمدينة حلوان، وعرض عليه القدوم للمبيت بصحبته، وبالفعل صعد معه وعرض عليه ممارسة الشذوذ معه مقابل إعطائه أموال، ومارسا علاقة محرمة وعقب ذلك أعطاه أموالا لشراء عصائر وسجائر.

وتابع المتهم أنه نزل لشراء طلبات الضحية وفور صعوده وجده نائما فقام بذبحه، ولم يستول على أي شيء من متعلقاته وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

البيان