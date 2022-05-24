قوّات الدعم السريع تنقذ (10) مواطنين ضلوا طريقهم في الصحراء





تمكّنت قوات الدعم السريع – متحرك درع الصحراء – المنفتح على الحدود بين السودان ومصر وليبيا، من إنقاذ (9) مواطنين سودانيين وآخر ليبي، كانوا يُواجهون مصيراً مجهولاً، بعدما ضلوا طريقهم في عُمق الصحراء، وتعطّلت سيارتهم لمدة ثلاثة أيام نفدت خلالها كل مدخراتهم من الأكل والشُرب.

وتعود التفاصيل – وفقاً لما نشره إعلام الدعم السريع – إلى ورود بلاغ من أحد رفقاء المفقودين إلى المجموعة “40” المنتشرة في الصحراء، حيث تحرّكت قوة لإنقاذ المفقودين تم تجهيزها باللوازم الضرورية من “مواد غذائية وماء، بجانب كوادر الإسعافات الأولية” وتمكنت القوة بعد بحث مضنٍ من الوصول إليهم.

وتلقت القوة أثناء إنقاذ العالقين، بلاغاً آخر من أحد العالقين يفيد بتعطل عربة “تندرا” على بُعد “49” كيلومتراً وبداخلها مواطن ليبي من كبار السن، وقامت القوة بإنقاذه أيضاً، وتم إجلاء جميع العالقين إلى قاعدة الشفرليت العسكرية، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، بجانب الاطمئنان على صحتهم العقلية والجسدية.

وأكد العقيد ركن عثمان علي عبد المجيد، قائد قاعدة (الشفرليت) العسكرية الحدودية، أن قوات الدعم السريع منتشرة في أجزاء واسعة من الصحراء في أتم الجاهزية لحماية الحدود ومكافحة الجريمة العابرة، فضلاً عن دورها الإنساني في تقديم يد العون ومُساعدة المُواطنين في ظل الظروف الإنسانية التي تواجههم في عرض الصحراء.

صحيفة السوداني