رفض واحتجاج وطرد في محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ





شهدت محكمة مدبري انقلاب 89، أمس، طرد القاضي ممثل هيئة الدفاع عوض أبو دقن، لعدم تقديمه بيّنة على عدم قيام هيئة المحكمة بتسجيل النصوص، بعدما طالبه القاضي بإثبات الطعن في محضر الجلسات.

واحتجت هيئة الدفاع على القرار، واعتبرته غير صائب، والتمست من هيئة المحكمة التراجع عن هذا القرار، ليتمّ قبوله، فيما اعترض المحامي عبد الباسط سبدرات على تشكيل لجنة التحقيق وفترة تمديد عمل اللجنة.

ورفضت محكمة مدبري انقلاب 89، بحسب وكالة السودان الرسمية، الطلبات المقدّمة من هيئة الدفاع، وذلك لعدم إثبات الأسباب الكافية بإفراج عن المتهمين بالضمان، مشيرةً إلى أنّ هذه الطلبات تكرّرت من قبل.

صحيفة الجريدة