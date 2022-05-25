حكومة كسلا: مقتل “3” أشخاص وجرح 3 آخرين في اشتباك قبلي





كَشف أمين عام حكومة ولاية كسلا، عادل عَلُّوب، عن مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين؛ في الاشتباكات القبلية التي شهدتها قرية “عدْ سَيِّدنَا” بمحلية ريفي ولاية كسلا مساء أمس الأول “الاثنين”.

وأوضح عَلُّوب ل ( السّوداني) أنّ أسباب الاشتباكات القبلية بقرية “عدْ سَيِّدنَا” تعود إلى تحدي أحد شباب المُكوّنين ودخولهم لقرية “عدْ سَيِّدنَا” التي تمّ اخلاؤها بواسطة لجنة أمن الولاية عند وقوع الاشتباكات القبيلية لذات المُكوّنين منذ أسبوعين، مما أدى إلى تَجدُّد الاشتباك مرةً أُخرى وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين.

وأضاف عَلُّوب أن سبب إخلاء القرية من السُّكان واستضافتهم مع أهاليهم بالقُرى المجاورة نسبةً للتّداخُل والمُصاهرة بين المُكوّنين اللذين يقطنان القرية وتفادياً للاحتكاك بينهما.

وكشف عن انعقاد دائم للجنة أمن محلية ريفي كسلا ولجنة أمن الولاية والإدارات الأهلية ومساع حثيثة لتوقيع “قَلَدْ” وصلح بين الطرفين.

وأشار إلى عدم القبض على المُتهمين في الأحداث من المُكوّنين حتى الآن. وأكّد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها في المنطقة.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني