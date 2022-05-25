الشرطة تعلن تورط أحد أفرادها في محاولة تهريب (11) كيلو ذهب عبر مطار الخرطوم





كشفت قوات الشرطة عن إحباط محاولة تهريب سبائك ذهب تزن أحد عشر كيلو.

و أوضحت القوات في بيان اطلع عليه “باج نيوز” أن المخاولة تمت

اليوم أثناء رحلة الخطوط الإثيوبية المتجهة لدولة الإمارات العربية “ترانزيت” عبر أحد ركاب الرحلة بمساعدة أحد أفراد قوات الشرطة المناوبين بالمطار.

و شددت القوات على أن ما حدث بواسطة الفرد يخالف أدبيات و أخلاقيات مهنة الشرطة و قواعد مدونة السلوك الشرطي

و يهزم واجباتها تجاه حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.

و أضافت ” و تؤكد رئاسة قوات الشرطةاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة والتي تناسب هذا الجرم وهو سلوك فردي مرفوض ينسب لصاحبه وعمل جبان وطعن من الخلف لنا ولشعبنا ممن هو مؤتمن في ظل الظروف والمعاناة الراهنةواننا سوف نقوم بكل ماهو لازم تجاه ذلك وهو سلوك شخصي منبوذ لايشبه الشرطة السودانية وارثها التليد وتاريخها الممتد الناصع البياض”.

و تابعت ” وقد شرعت رئاسة قوات الشرطة في اجراءات ادارية عاجلة و تحقيق شامل بما بضمن محاسبة جميع المتسببين دون استثناءاقرارا لمبدا الثواب والعقاب ( من احسن نقول له احسنت ومن اساء نقول له اسات )تحقيقا للردع العام والخاص ولضمان عدم تكرار هذه الحادثة مستقبلا كما تؤكد حرصها علي تحقيق اعلي درجات الأمن والمحافظة علي الاقتصاد الوطني السوداني”.

باج نيوز