سائق “ركشة” يخطف فتاة في منطقة صحراوية لاغتصابها .. وعند محاولة تهديدها بسكين حدثت المفاجأة!





كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمصر، تفاصيل واقعة العثور على جثة سائق توك توك مقتول وبجواره دراجته النارية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها دفاعا عن شرفها بعد محاولة المجني عليه التعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح.

جاء ذلك بعد تلقي بلاغاً يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالحي الـ11 بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة “يوسف م” سائق توك توك مقتول بطعنة نافذة أسفل الابط الأيسر وبجواره الدراجة النارية ملكه، وفقاً لموقع “البوابة نيوز”.

وعقب ذلك حضرت إلى ديوان القسم فتاة في الـ 15 من عمرها ومن جنسية صومالية، أقرت بأنها وراء مقتل السائق عقب استقلالها الدراجة النارية معه لتوصيلها إلا أنه استغل بأن المكان خالي من الأهالي وانحرف بدراجته داخل الصحراء مشهرا في وجهها سلاح أبيض لكنها تمكنت من خطفها من يده وغرسها بجسده ولاذت بالفرار.

صحيفة المرصد