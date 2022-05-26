رئيس نقابة عمال الموانئ : خسائر “ترليونية” جراء حريق ميناء سواكن





أعلن رئيس نقابة عمال الموانئ ؛ عبود شربيني عن خسائر ترليونية جراء حريق ميناء سواكن الذي نشب مساء أمس الأربعاء.

و أكد شربيني في تصريح لـ(باج نيوز) حريق آلاف الطبالي التي تشمل كافة أنواع السلع و البضائع دون وجود خسائر في الأرواح مبيناً أنه من غير الممكن الآن تقدير الخسائر بدقة لافتًا إلى بدء العمل في حصر الخسائر اليوم.

و قطع شربيني بعدم معرفة الأسباب الحقيقية الكامنه وراء نشوب حريق بهذا الحجم حتى الآن.

و أضاف “الحمدالله لم يصل الحريق إلى السيارات و إلى ميناء حيدوب”

و نوه إلى أن إدارة الميناء ستبدأ قي رصد المتضررين من هذا الحريق اليوم الخميس.

باج نيوز