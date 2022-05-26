بعد أن فشلت محاولة إنقاذه دفن عامل حفريات داخل بئر سايفون





دفن عامل داخل بئر سايفون بعد انهياره عليه بعمق (١٧) متراً بمنطقة الزاكياب الحسانية شمال بحري، وذلك بعد أن عجزت كل محاولات سلطات الدفاع المدني عن إنقاذه عقب انهيار البئر على العامل أثناء عمله، علماً بأن تربة الأرض بالمنطقة رملية؛ مما يصعب السيطرة عليها من الانهيار، وقال شهود عيان إنه رغم المحاولات الكبيرة لإنقاذ العامل، إلا أنها لم تشفع لإنقاذه لشح معدات الإنقاذ البدائية لدى سلطة الدفاع المدني في إنقاذ هذا النوع من الحالات الخطرة في بئر بعمق (١٧) متراً تحت الأرض.

وبعد الفشل قررت أن تصبح البئر قبره، وقام أهل المنطقة بالصلاة والتراحم عليه، داعين المولى عز وجل أن يدخله في رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، وينزل عليهم السكينة .

صحيفة السوداني