شاهد بالفيديو.. مواطن “كفيف” يحكي تجربته المثيرة مع علاج “طفلة العفاض” بعد لقائه بها





وثق مقطع فيديو، لمواطن “كفيف”، من منطقة أرقي شمالي السودان، حكي تجربته مع علاج “طفلة العفاض”، بعد لقائه بها بدارها، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وقال المواطن، بأنه زارها يشكو لها من عدم النظر، طلبت منه أن يغسل وجهه بالماء، غسلت وجهي بمياه القارورة، وسألتها (أها بفتِح) قالت نعم، قلت لها (أحضر لك مرة ثانية؟!)، قالت ماتجي، وأكملت القارورة لمدة 3 أيام ولم يطرأ أي جديد على حالتي، ولازال كفيفاً، لايرى.



وكانت قد ظهرت في منطقة العفاض بالولاية الشمالية طفلة تدعي رؤيا منامية زارها فيها مَلك، وامرها بعلاج جميع الأمراض بماء الزير.

العفاض: (كوش نيوز)