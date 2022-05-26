شاهد أول صورة “حديثة” للطفلة المزعومة بمعالجة المرضى “بالماء” في العفاض شمالي السودان





حصلت (كوش نيوز) على أول صورة للطفلة المزعومة بمعالجة المرضى “بالماء” بقرية العفاض شمالي السودان.

وكانت قد ظهرت في منطقة العفاض بالولاية الشمالية طفلة تدعي رؤيا منامية زارها فيها مَلك، وامرها بعلاج جميع الأمراض بماء الزير.

وظهرت من قبل تداعيات الشيخ الذى ظهر فى منطقة الكريمت ويعالج المرضى عن طريق الكي بالنار وكذلك قصة الطفل بقرية رشاد والكثير من القصص المثيرة.

ولكن الطفلة التي ظهرت مؤخرا وتدافع عليها المواطنين من القرى ابتدعت طريقة جديدة للعلاج وهى (شرب ماء الزير ) ومن ثم تقول لهم شفيتم. على حد زعم البعض.

العفاض: (كوش نيوز)