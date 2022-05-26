شاهد بالصور: هل “تظلم” عدادات الكهرباء المستهلكين في السودان عندما ينخفض فرق الجهد؟





ظل الكثير من الأخوان والأخوات يتساءلون عن مدى صحة الزعم القائل أن إنخفاض فرق الجهد يؤدي إلى أخطاء في قراءات العدادات نتيجتها ظلم المستهلك. وإستحدث بعضهم مصطلحا جديدا هو “الكهرباء المغشوشة”.

قبل الخوض في موضوع المنشور اود أن أؤكد الآتي:

– العداد يتعامل فقط مع كمية الكهرباء (الطاقة) التي ينزلها المستهلك عبر العدد الطويل (20 رقم).

– الأنظمة الموجود في السودان لا توفر أي تواصل مباشر بين شركة الكهرباء و العدادات (سوى مع نسبة قليلة جدا من العدادات الخاصة بالمرافق الحيوية).

– المواصفات العالمية تقتضي ألا يزيد خطأ قراءة الطاقة المستهلكة في المنازل عن +/-1%.

في الأيام الماضية أجرى المهندسون بوحدة التطوير و البحوث في شركة توزيع الكهرباء مجموعة من التجارب في ظروف الجهد المنخفض. و رغم أننا قد كنا قد أجرينا الآلاف من التجارب المماثلة في السابق لأغراض تصميم العداد السوداني إلا أن هذه التجارب كانت ضرورية في الوقت الحالي و سوف أشارككم النتايج التي تحصلنا عليها

××× منهجية الإختبارات:

– بطريقة عشوائية إخترنا 5 عدادات من 5 جهات مصنعة. هذه العدادات كانت مستعملة في مواقع مختلفة و أحضرت لورشة الصيانة و تمت صيانتها.

– أنواع العدادات تشمل: عداد جنوب أفريقيا و عدادات صينية و العداد السوداني.

– اجرينا تجارب لقياس الإستهلاك لحمولة مقدارها 5 كيلو واط. و قارنا القراءات مع قراءات عداد قياسى دقته 0.1% صنع خصيصا لإختبارات العدادات و معايرتها.

– الحمولة 5 كيلو وات ثابتة في هذه الإختبارات.

– تم تغيير فرق الجهد من 220 فولت حتي 150فولت.

– غير ال power factor للقيم الآتية

1, 0.5C, 0.8 L

– نتيجة لطبيعة الحمولة في هذا الإختبار فإن التيار يزيد عند نقصان فرق الجهد. تم اختيار هذا النوع من الحمولات لتمثيل الظروف التي أثيرت في الفترة السابقة.

××× نتائج التجارب

يحتوي هذا المنشور على ثلاثة مخططات بيانية graphs. كل مخطط يتضمن نتائج دقة قراءة العدادات ممثلة في الخطأ المئوي لقراءة الطاقة.





– عند التدقيق يمكنكم ملاحظة ان كل القراءات لكل العدادات أقل من 1%. و جدير بالذكر ان هذه العدادات تجب الا تتعدي الاخطاءفيها ال 1%.

– و ملاحظ ايضا ان الاخطاء في معظم الاحيان في المدي 0.2 الى 0.3%

الخلاصة:

– إنخفاض فرق الجهد أو إرتفاعه لا يؤثر سلبا على أداء العدادات. إذ ظلت كل الانواع التي تم إختبارها تعمل وفق المتطلبات العالمية لأداء العدادات (يجب ألا يتعدى الخطأ +/-1%)

– أداء العدادات لم يتأثر بتغيير نوع الحمولة ممثلة في ال power factor أي ظل الخطأ داخل المدي المسموح به.

– نلاحظ ان خطأ قراءة معظم العدادات كان أقل من 0.3%.

ملحوظات عامة:

لا يمكن تعميم أداء عينات العدادات في هذا الإختبار علي العدادات من نفس النوع و المصنع. اذ يتفاوت أداء العدادات من مصنع واحد حسب تفاوت ظروف التصنيع و المكونات المستعملة في التصنيع.

بروفيسور شريف فضل بابكر

25 مايو 2022