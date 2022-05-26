إبراهيم بقال: يا أخي الربيع “الشيخ كرتي” ليس عدوك





الاخ والصديق العزيز جداً عبد المنعم الربيع Alrabea Abd لم تكن موفقاً في اللايف الأخير والهجوم ضد الشيخ علي كرتي الأمين العام المكلف للحركة الأسلامية ، انهال علي العديد من الرسائل والإتصالات من الأخوان ” شوف صاحبك وزولك ” قال شنو ؟

أفتخر واعتز بمعرفتي بك وعلاقتي الممتدة وصداقتي معك ورفقتي لك من جامعة النيلين لتركيا لليونان وافترقنا هناك وعدت انا للسودان وذهبت أنت لبريطانيا قبل أكثر من 16 عاماً ونحتفظ بهذه الصداقة والعلاقة ولكن يا أخي الربيع ” الشيخ كرتي ” ليس عدوك وركز يا اخي في الأعداء الحقيقيون وإن أختلفنا في المسميات فأنت ” مؤتمر شعبي ” وانا ” مؤتمر وطني ” ولكن ” التيار الأسلامي العريض ” يجمعنا ولا يفرقنا فالننسي خلافاتنا جانباً ونركز حول العدو الحقيقي في محاربة اليسار وبني علمان ..

كرتي شيخنا وأميرنا وزعيمنا وحقو ما نجر الشوك في جلدنا مهما كانت الأسباب والخلافات هناك خطوط يجب عدم تجاوزها ..

لك كل ودي وأحترامي وتقديري لرأيك ولكنك لم تكن موفقاً وجانبك الصواب ونرجو العدول عن هذا الخط تقديراً وأحتراماً ” للحركة الأسلامية ” التي تجمعنا 🌹🌹

أخوك إبراهيم بقال سراج