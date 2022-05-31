القبض على متهمين في طريقهما لخارج البلاد





ألقت فرعية مباحث جبل أولياء، بالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية غرب كردفان، القبض على (2) من المتهمين باختصاص محلية جبل أولياء بالكلاكلة- حي الصفا، بموجب أمر قبض صادر من ولاية غرب كردفان، حيث أن المتهمين مطلوبان في بلاغ تحت المادة (174) ق. ج بقسم شرطة الدبب متعلق بسرقة (4) دكاكين بمنطقة الدبب.

وحسب إعلام شرطة ولاية الخرطوم اليوم، أن المتهمين كانا في طريقهما إلى خارج البلاد، حيث تمكّن فريق الفرعية من القبض عليهما توطئةً لتسليمهما إلى شرطة ولاية غرب كردفان لتكملة إجراءات البلاغ.

صحيفة الصيحة