تسمم العشرات بـ(أقاشي) في أمدرمان





تعرض أكثر من (30) شخصاً لاشتباه بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة (أقاشي فراخ) من مطعم شهير بمنطقة الفتيحاب جنوبي أمدرمان.

واستقبلت مراكز صحية بالفتيحاب مربع 1و2 أكثر من 30 حالة من المصابين، فيما أكد مصدر مسؤول إسعاف جميع الحالات، حيث تبين إصابتهم جميعًا باشتباه بتسمم غذائى نتج عنه “قيء وإسهال”، وتم إسعافهم علي الفور .

وأكد المواطن أحمد جلال وهو من المصابين خلال حديثه لـ” الصيحة ” إعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد المطعم، بينما

طالب مواطنون بسحب رخص المطعم واغلاقه بشكل نهائي.

صحيفة الصيحة