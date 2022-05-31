ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل منزل متهم بسنار





ضبطت فرعية المباحث والتحقيقات الجنائية ولاية سنار، متهماً وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل منزله بالمزموم الحي الشرقي.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة اليوم، بتوفر معلومات لمباحث محلية الدالي والمزموم تفيد بأن هنالك شخصاً لديه كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بمنزله بحي المزموم، وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصّص لوضع حد للنشاط الإجرامي للمتهم، وبموجب إصدار أمر تفتيش من النيابة المختصة تمت مداهمة منزله وضبط (2310) رأس حشيش مخبأة داخل أحد المراحيض بالمنزل.

وبناءً على ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة (15 أ) مخدرات ومؤثرات عقلية بقسم شرطة المزموم، ووضعت المضبوطات معروضات في البلاغ وتسجيل اعتراف قضائي للمتهم وإرسال المعروضات للأدلة الجنائیة بغرض الفحص وتحديد الوزن.

صحيفة الصيحة