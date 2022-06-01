



حذام الكاذبة

تقول العرب في المثل (إذا قالت حذام صدقوها

فإن القول ما قالت حذام)

لكن حذام الشيوعية كاذبة فلا تصدقوها

لا تصدقوا قول الشيوعيين أنها سلمية فقد كذبوا فالعنف الثوري جزء من عقيدتهم الماركسية

ولا تصدقوا قولهم أنها ديموقراطية فدكتاتورية الجبهة التقدمية والطبقة العمالية جزء من عقيدتهم الماركسية

والديموقراطية عندهم أداة زينة للنظام القمعي مثلما سموا ألمانيا الشرقية ألمانيا الديموقراطية

ومثلما سموا السودان بعد إنقلابهم جهمورية السودان الديموقراطية.. فليس لهم في الديموقراطية نصيب الا الهتاف بإسمها وليس لهم في برلمانها من نصيب الا شفعا أو وترا

ولا تصدقوا قولهم أنهم ضد العسكر

فما حكموا في السودان الا بعد أنقلاب ولا تصدقوا قولهم آنهم لا يحبون العسكر

هم فقط يفضلون عسكر الغابة على عسكر البندر

والعسكر الأحمر على العسكر الأخضر.

أمين حسن عمر