كشف تفاصيل محاولة سيدة لتهريب (3) سبائك ذهب بمناطق حساسة من جسدها





كشفت الشرطة بمطار الخرطوم الدولي اليوم، تفاصيل ضبط (3) سبائك ذهب بحيازة سيدة حاولت تهريبها عبر إخفائها داخل مناطق حساسة من جسدها.

وقالت شرطة الجمارك للمحكمة، إن السيدة وفي يوم الحادثة حضرت لمطار الخرطوم في طريقها للمغادرة إلى خارج البلاد على إحدى خطوط الطيران الشهيرة، ونوهت إلى أنها أخضعت السيدة لتفتيش دقيق عبر جهاز (الإكسي ري) الذي أظهر وجود جسم غريب داخل جسد المتهمة، وأوضحت أنها استفسرت المتهمة حول المادة التي تحملها، لكنها أخطرت شرطة الجمارك بأنها خضعت لعملية جراحية تجميلية لمنطقة حساسة من جسدها.

ومثل أمام محكمة مكافحة الارهاب (2) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، ضابط يتبع لشرطة الجمارك بصفته مُبلغ في الدعوى، وأفاد بأنه في يوم الحادثة حضرت المتهمة للمطار بغرض السفر إلى دولة الإمارات، وأوضح أنها أخضعت لكافة إجراءات الفحص، وبوصولها صالة السلامة الجوية كمحطة أخيرة أظهرت شاشة جهاز فحص “الإكس ري” علامات تدل على وجود معدن أو غيره، ووقتها أمر المتهمة بالتوجه لمكتب التفتيش بالمطار، إلا أنها أخبرتهم بأنها أجرت عملية (تجميلية) على منطقة حساسة بجسدها.

وأشار إلى أنه تم إدخالها غرفة التفتيش وبرفقتها مساعدتين من شرطة جمارك المطار لتفتيشها شخصياً، وأنه وبعد التفتيش قرّرت السلطات نقلها إلى مستشفى الشرطة وإخضاعها للفحص بقسم الشرطة لتأكيد واقعة إجرائها عملية تجميل ومن ثم ذهابها لحال سبيلها- على حد تعبيره، وأوضح أنه وخلال فحص الأشعة قرّر الأطباء نقلها فوراً لقسم النساء والتوليد بمشفى عمر ساوي التابع للشرطة وبإخضاعها لفحص الأطباء اكتشفوا أنها تحمل (3) سبائك ذهبية داخل منطقة حساسة بجسدها، ليتم استخراجها وتبين أن المتهمة أخفت السبائك داخل (جونتي) ملفوف بلاصق أسود اللون.

وحدّدت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع القضية.

صحيفة الصيحة