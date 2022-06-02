ضبط جماجم بشرية وهياكل عظمية بمنزل في أمدرمان





ضبطت السلطات الأمنية، جماجم بشرية وهياكل وعظام بمنزل بالعباسية شرق أمدرمان.

وجاءت الضبطية بحسب ما أفادت صحيفة الانتباهة الصادرة، الخميس، على إثر توّفر معلومات تفيد بوجود هياكل عظمية، يعتقد أنّها تخصّ مفقودين أو أشخاصًا فقدوا خلال الأعوام الماضية.

وقالت الصحيفة، إنّ العمليات الفيدرالية، عملت على مداهمة المنزل المهجور من الجالوص يقيم فيه شخص تربطه صلة قرابة بعالم آثار معروف، وعثر بداخل المنزل على 4 جماجم بشرية وهيكل عظمي بجانب 4 جرار من الفخار الأثري يعود تصنيعها إلى عام 1800م، بجانب ضبط كمية كبيرة من العظام البشرية مجموعة داخل أكياس صغيرة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أنّ الأسرة كانت بصدد هدم المنزل، وإنّ عاملاً اكتشف الجماجم ووصلت المعلومات إلى العمليات الفيدرالية.

وأوضحت أنّ الشخص المقيم بالمنزل أكّد أنّ المضبوطات تخصّ عالم الآثار السوداني الشهير بـ”م.ط” ويعمل بكلية بولندية للعلوم الأثرية.

باج نيوز