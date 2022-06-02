ضبط مخزن معبأ بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية يديره أجنبي





تمكَّنت الشرطة المجتمعية أمس، من ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مخبأة داخل مخزن بأم درمان يديره أجنبي.

وقالت الشرطة، بأنها تمكَّنت من القبض على متهم أجنبي يدير مخزناً للمواد الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقة الثورة شمال أم درمان وذلك عقب توفر معلومات لها تفيد بتخزين المتهم تلك المواد المنتهية الصلاحية والتي تضر بصحة المواطنين بأحد المخازن، منوِّه إلى أنها وبموجب ذلك وفور تأكيد المعلومات قامت بتشكيل قوة من الشرطة المجتمعية تمكَّنت من مداهمة المخزن وضبط بداخله المواد المنتهية الصلاحية وكميات من المعسِّلات، وأكدت الشرطة بأنها وبموجب ذلك دوَّنت إجراءات بلاغ ضد المتهم تحت طائلة المادتين (182) الاتلاف الجنائي و(102) مخالفة أمر بشأن مال الموظف العام وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وكشفت الشرطة عن وضعها المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمعسِّلات كمعروضات في البلاغ ولا زالت توالي تحرياتها مع المتهم لإحالته للمحاكمة.

في ذات السياق كشفت الشرطة كذلك عن ضبطها (8) متهمين، من معتادي الإجرام وذلك إثر حملة منعية استهدفت السوق العربي والمنطقة الصناعية ومنطقة أركويت والمعمورة، وبيَّنت الشرطة بأنها قامت بتدوين بلاغات ضد المتهمين تحت طائلة المادة (79) من القانون الجنائي التي تتعلق بالتعامل في الخمر ولا زالت توالي تحرياتها معهم في انتظار اكتمالها لإحالتهم للمحاكمة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة