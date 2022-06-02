حملات لمحاصرة الجريمة والظواهر السالبة بالقضارف





نفذت شرطة ولاية القضارف حملات واسعة لمحاصرة الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة بقيادة العميد شرطة عبدالرحيم إبراهيم مدير دائرة الجنايات والعميد شرطة معتصم الطيب رسم مدير شرطة بلدية القضارف وباشراف مباشر من اللواء شرطة (حقوقي) ربيع محمد سالم مدير شرطة ولاية القضارف.

وتجىء الحملات بالتنسيق مع الوحدات الشرطية والقوات النظامية الأخرى، واستهدفت إزالة الظواهر السالبة بعدد من الأحياء السكنية والأسواق، و أسفرت عن القبض على عدد من معتادي الاجرام وازالة أوكار صناعة الخمور والرذيلة الى جانب ضبط عدد من الدراجات النارية والمركبات غير المقننة والتي تسير بدون لوحات، وسط إشادة وارتياح كبير من المواطنين الذين طالبوا باستمرار الحملات المنعية لتغطي جميع أحياء بلدية القضارف ومحليات الولاية.

صحيفة الصيحة