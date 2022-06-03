



الف جنيه سوداني

اعلن بنك السودان عن أصدار فئة الألف جنيه وهي تساوي بسعر البنك أقل من دولارين…… عندما صدرت الورقة فئة الخمسين جنيها كانت تساوي عشرين دولار وفي العام 2019 كانت فئة الألف لوكانت وزعت بعد طبعها في روسيا البيضاء كانت لتساوي عشرة دولارات..

حان الوقت لإصدار فئة الالفين جنيها والخمسة آلاف جنيه… فالاخيرة ستكون أقل من عشرة دولارات… أو ربما أزيحوا الأصفار لئلا تكون طباعة الاوراق أكبر من قيمتها.

#عجائب_الزمن_القحتي

أمين حسن عمر