شرطة السودان تكشف لأول مرة عدد المتظاهرين بالخرطوم





وزارة الداخلية “السودان”

رئاسة قوات الشرطة

شرطة ولاية الخرطوم

بيان صحفي

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن موكب 3 يونيو في الذكري الثالثة لفض إعتصام القيادة العامة بجميع محليات الولاية.

وفي محلية الخرطوم كانت نقطة التجمع عند محطة 7 ويتراوح عدد المتظاهرين من (1500الي 2000) شخص وقد أقاموا منصة للمخاطبات الثورية كذلك شهدت محطة باشدار تجمع لعدد (100) شخص وجاءت تجمعات

جبرة بالقرب من مول اليحي حوالي (80) شخصا وشهدت محطة البلابل تجمع حوالي (70)شخصا انضموا جميعا لمنصة محطة ٧ بمدينة الصحافة.

تحركت مجموعة من محطة 7 للتعدي على قسم الصحافة يقدر عددهم بحوالي (150) شخصا معظمهم من القصر تعاملت معهم القوات وتمكنت من تفريقهم كذلك كانت هنالك تجمعات ببري شارع المعرض يقدر عددهم بحوالي (700) شخص قاموا بتتريس الشارع .

وفي محلية أمدرمان كانت التجمعات بشارع الأربعين ويبلغ عددهم حوالي(250) شخصا قاموا بتتريس الطرق كذلك توجد تجمعات اخري بصينية الازهري لحوالي (300)شخصا قاموا بتتريس الشارع وتحركت مجموعة منهم شرقا للتعدي علي رئاسة شرطة محلية امدرمان وعملوا علي رشق القوات بالحجارة تم التعامل معهم بعد وصولهم وتمكنت القوات من أرجاعهم الي صينية الازهري، وايضا كانت هنالك تجمعات بمحطة سراج لحوالي (200)شخصا قاموا بتتريس الشارع وتحركوا لعبور جسر الإنقاذ وعندما وجدوه مغلقا مع تواجد القوات المسلحة تراجعوا الي محطة سراج مرة اخرى.

وفي محلية بحري كانت التجمعات بشارع المؤسسة بحوالي (80) شخصا قاموا بتتريس الشارع باستخدام اعمدة الانارة وتحركوا للموقع المعلن لتجمعات بحري والذي حدد بلفة شمبات جنوب ،حضر موكب اخر الي نقطة التجمع من محطة الكيلو يقدر عددهم بحوالي (400) شخصا واقاموا منصة للمخاطبات وبلغ عددهم الكلي حوالي (700) شخصا.

إعلام شرطة ولاية الخرطوم