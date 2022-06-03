وفاة أكبر مروض أفاعي سوداني متأثراً بلدغة ثعبان سام





توفي أكبر مروض أفاعي سوداني شهير، متأثراً بلدغة ثعبان سام، يوم أمس الخميس بمدينة كسلا شرقي السودان، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وفارق “طاهر” الملقب بـ “حجي دوس” الحياة، بحي بانت بمدينة كسلا، عندما تعرض إلى لدغه ثعبان سام، بعد أن دعاه أهالي السواقي الشمالية لإخراجه من إحدى المزارع، وأثناء اصطياده باغته الثعبان، إلا أن الفقيد طاهر استمر في عملية القبض عليه، وبعد وصوله إلى منزله ومعه الثعبان، تبين أنه مصابا بلدغة الثعبان، ولم يكفي الزمن لاسعافه وتوفي في الحال.



وعُرف “طاهر” بخبرته ومهارته في التعامل مع الأفاعي، وترويضها منذ سنوات طويلة، ومن تصاريف القدر أن تكون نهايته بفعل ثعبان.

وقبلها أنهت كوبرا سامة، حياة شاب سوداني ثلاثيني، بعد 11 عاماً من العروض المتنوعة المشتركة في حديقة بمنطقة عسير السعودية، بعد أن غدرت به بطريقة مشابهة لطاهر.

كسلا: (كوش نيوز)