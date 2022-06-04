جرائم وحوادث
بالصور.. ناشطة في العمل الخيري تحبط عملية “نصب” تعرّضت لها عبر الواتساب
أحبطت الناشطة في العمل الخيري، مهاد عصام، عملية “نصب” تعرّضت لها من قبل “محتال”، تواصل معها عبر تطبيق التراسل الفوري الواتساب، وفق ما نقلت (كوش نيوز).
وقالت “مهاد”: الناس تعمل حسابها من اشعارات بنكك المضروبة، هذا الرقم أرسل لي اشعار مزور بمبلغ 150 الف جنيه، قال لي كنت عايز اتبرع ب 15 الف و بالغلط اتحولت 150 وعايزك ترجعي لي الباقي.
وأضافت: عرفت ان الاشعار مزور لانو ظاهر، الفوتوشوب، و لما اكتشف انني عرفته قام بحذف رسائله وقال لي هذاه صاحبي، وأردفت حسبي الله ونعم الوكيل في كل حرامي ، ياخي امشو اسرقو بعيد من حق الغلابة والمساكين.
الخرطوم: (كوش نيوز)