حريق هائل يقضي على كميات كبيرة من القطن بـ(الفاو)





شب حريق هائل اليوم، بالمحلج البنغلادشي بمحلية الفاو بولاية القضارف، أثناء عمليات حلج القطن.

وأفاد مدير شرطة الدفاع المدني بولاية القضارف العميد شرطة بابكر محمود بحسب (سودان تربيون) أن النيران التهمت أكثر من سبعين قنطار قطن قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني بالفاو لإخماد الحريق، والسيطرة عليه.

وعزا المسؤول الشرطي الحادث الي الاحتكاك أثناء العمليات الفنية ما ادى لتطاير الشرر ووصوله للقطن، مبينا أن تدخل الدفاع المدني المبكر أسهم في تأمين المحلج وحماية أكثر من سبعة آلاف قنطار تقدر قيمتها بنحو 28 مليون جنيه.

إلى ذلك حذر عدد من المزارعين بولاية القضارف من تعرض كميات كبيرة من محصول القطن الموجود بمحالج القضارف الأربعة للحريق والتلف في ظل تكدس القطن وضعف سعة المحالج بجانب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال المزارع حيدر عبد اللطيف إن تأخر عمليات حصاد القطن في المساحات المزروعة لهذا الموسم والتي تقدر بسبعمائة ألف فدان يهدد كل الإنتاج بالحريق والتلف.

صحيفة الصيحة