ضبط أسلحه وذخائر وعملة أجنبيه بمحلية الرهد أبودكنة





تمكن فريق من شرطة محلية الرهد ابودكنة والاستخبارات العسكرية بولاية شمال كردفان من ضبط 2 بندقية كلاشنكوف واربعة خزنة و84 طلقة كلاش و2 قرنيت يدوي وكميات من الحشيش ومسدس تركي الصنع وستة طلقات ومبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة دولار امريكي, كما تم القبض علي 12 متهما دونت في مواجهتهم بلاغات بقسم شرطة مدينة الرهد تحت المواد 36 اسلحة و15 والتعامل بالنقد الاجنبي وذلك تحت اشراف مدير شرطة محلية الرهد ابودكنة العقيد شرطة محمد خريف ارباب السماني ومكونات لجنة الامن بالمحلية. ووجد هذا الانجاز اشادة من المواطنين بمدينة الرهد للقوات المشتركة بالمحلية ويقظتها وتعاملها الحاسم مع كافة المهددات والظواهر السالبة وخاصة ان المحلية تتاخم ولاية جنوب كردفان واكدت كافة الفعاليات بالمدينة دعمها واسنادها للقوات النظامية لتقوم بدورها.

وعلى صعيد متصل تمكن فريق مشترك من الأجهزة الأمنية والشرطيه بمحلية جبرة الشيخ من ضبط 2 عربة لاندكروزر بداخلها 17 الف رأس من الحشيش بمنطقتي شرشار والداخلة بعد مطاردة لتجار المخدرات.

واشاد مدير شرطة الولاية بالقوة المنفذة للعملية والتنسيق والتناغم والتعاون بين كافة مكونات لجنة أمن الولاية من خلال القوة المشتركة والضبطيات الكبيرة والانجازات المتوالية التي تقوم بها ادارة مكافحة المخدرات.

سونا